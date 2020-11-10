У Зеленского назвали задержание на взятке "слуги народа" знаком эффективности борьбы с коррупцией
В Офисе президента прокомментировали задержание СБУ на Закарпатье новоизбранного от партии "Слуга народа" главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, попавшегося на взятке. У Зеленского расценили это событие как знак наступления времен, когда принадлежность к власти не является индульгенцией от преследований за коррупцию.
Комментарий появился в Фейсбук Офиса вечером 10 ноября.
"Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять.
Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции. Все должны быть равны перед законом", - заявили у Зеленского.
В Офисе добавили, что именно этот принцип отстаивает команда президента, которая за "нулевую толерантность к коррупции".
Однако там отметили, что результаты работы правоохранительной системы пока явно недостаточны, хотя команда Зеленского "сделала все для того, чтобы антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными".
"Среди прочего, наша команда обеспечила запуск полноценной работы Антикоррупционного суда. Мы продолжаем работать над изменениями в правоохранительной и судебной системах. Поэтому вместе со всем обществом ждем справедливые приговоры для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым", - считают в Офисе.
Между тем несмотря на громкие заявления Офиса о равной ответственности всех перед законом, так и повисло в воздухе дело брата его главы Андрея Ермака, который торговал должностями.
А с подозреваемого в коррупции "слуги народа" Александра Юрченко, которого Зеленский обещал посадить в тюрьму, на днях сняли электронный браслет.