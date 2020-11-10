В Офисе президента прокомментировали задержание СБУ на Закарпатье новоизбранного от партии "Слуга народа" главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича, попавшегося на взятке. У Зеленского расценили это событие как знак наступления времен, когда принадлежность к власти не является индульгенцией от преследований за коррупцию.

Комментарий появился в Фейсбук Офиса вечером 10 ноября.

"Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять.

Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции. Все должны быть равны перед законом", - заявили у Зеленского.

В Офисе добавили, что именно этот принцип отстаивает команда президента, которая за "нулевую толерантность к коррупции".

Однако там отметили, что результаты работы правоохранительной системы пока явно недостаточны, хотя команда Зеленского "сделала все для того, чтобы антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными".

"Среди прочего, наша команда обеспечила запуск полноценной работы Антикоррупционного суда. Мы продолжаем работать над изменениями в правоохранительной и судебной системах. Поэтому вместе со всем обществом ждем справедливые приговоры для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым", - считают в Офисе.

Между тем несмотря на громкие заявления Офиса о равной ответственности всех перед законом, так и повисло в воздухе дело брата его главы Андрея Ермака, который торговал должностями.

А с подозреваемого в коррупции "слуги народа" Александра Юрченко, которого Зеленский обещал посадить в тюрьму, на днях сняли электронный браслет.