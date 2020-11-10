Во вторник, 10 ноября, американская корпорация Apple презентовала новые компьютеры MacBook , которые станут первыми в компании, работающими на собственном процессоре M1.

Об этом стало известно в ходе презентации Apple.

Сообщается, что новый MacBook Air будет работать на собственном процессоре Apple, M1. Также уточняют, что чип M1 разработан по 5-нанометровому техпроцессу и создан на ARM-архитектуре. Этот ноутбук, как заявляют в компании, "мощнее, чем 98 процентов" других аналогичных устройств от других производителей, проданных в прошлом году. Стартовая цена продаж в США от 999 долларов (28 тысяч гривен).

Также Apple презентовала новый Mac Mini, он также оснащен новым чипом M1, который разработал в компании. Его цена стартует от 699 долларов (19 654 гривни). Среди новинок представлен и MacBook Pro. Уточняется, что он будет работать до 20 часов на одном заряде, оснащен до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Цена нового компьютера будет 1299 долларов (36 525 грн).

Презентация Apple 10 ноября.

Ранее мы писали, что Apple разрабатывает свой поисковик, который должен стать альтернативой Google. В последних малозаметных изменениях в iOS 14 эксперты увидели планы создать аналог поискового сервиса Google.

Также сообщалось, что появились первые характеристики нового поколения AirPods. В начале 2021 года компания Apple собирается представить AirPods нового поколения.