Apple презентовала новый Макбук. Фото: libreshot

Во вторник, 10 ноября, американская корпорация Apple презентовала новые компьютеры MacBook , которые станут первыми в компании, работающими на собственном процессоре M1. 

Об этом стало известно в ходе презентации Apple.

Сообщается, что новый MacBook Air будет работать на собственном процессоре Apple, M1. Также уточняют,  что чип M1 разработан по 5-нанометровому техпроцессу и создан на ARM-архитектуре. Этот ноутбук, как заявляют в компании, "мощнее, чем 98 процентов" других аналогичных устройств от других производителей, проданных в прошлом году. Стартовая цена продаж в США от 999 долларов (28 тысяч гривен). 

Также Apple презентовала новый Mac Mini, он также оснащен новым чипом M1, который разработал в компании. Его цена стартует от 699 долларов (19 654 гривни). Среди новинок представлен и MacBook Pro. Уточняется, что он будет работать до 20 часов на одном заряде, оснащен до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной. Цена нового компьютера будет 1299 долларов (36 525 грн).

Apple презентовала новые компьютеры MacBook. Скриншот из видео

 

Apple презентовала новые компьютеры MacBook. Скриншот из видео

Apple презентовала новые компьютеры MacBook. Скриншот из видео

Презентация Apple 10 ноября.

Ранее мы писали, что Apple разрабатывает свой поисковик, который  должен стать альтернативой Google. В последних малозаметных изменениях в iOS 14 эксперты увидели планы создать аналог поискового сервиса Google.

Также сообщалось, что появились первые характеристики нового поколения AirPods. В начале 2021 года компания Apple собирается представить AirPods нового поколения.

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