Премьер-министр Денис Шмыгаль предрек, что в январе Украина рискует попасть в такую же ситуацию, как Италия, где сейчас не хватает мест в больницах для зараженных коронавирусом. Избежать этого помогут дополнительные карантинные меры - карантин выходного дня.

Об этом Шмыгаль сказал 10 ноября в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Мы видим примеры, когда в Италии тяжелых больных кладут просто на пол больниц. И нет возможности предоставить им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе", - считает глава Кабмина.

В связи с этим глава правительства считает необходимым введение жестких карантинных мер по выходным дням. По его мнению, это не остановит экономику, но сдержит передвижение больших масс людей и уменьшит их социальные контакты.

"Это не даст нам падения (количества заболеваемости в стране - Ред.), но зафиксирует, по нашим расчетам и по расчетам ученых, то количество больных, которое будет поступать", - пояснил Шмыгаль.

Он не уверен в эффективности двухнедельного карантина, полагая, что если и вводить длительный локдаун, то минимум на три недели.

Также он добавил, что по показателям заболеваемости Украина не в лидерах и отстает от многих стран, включая Польшу.

Обсуждение карантина см. с 45:30

Ранее "Страна" писала о предложении "слуги народа" Евгении Кравчук отправить Украину в тотальный коронавирусный локдаун на две недели.

Также мы приводили мнение о локдауне выходного дня мэра Черкасс.