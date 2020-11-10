Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил о смерти матери Марины Порошенко и своей тещи Людмилы Переведенцевой. Ранее он сообщал, что она тяжело болеет Covid-19.

"Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память. Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - написал он на своем канале в Telegram.

Отметим, сам Порошенко заболел коронавирусом еще 29 сентября, а 3 октября экс-президента пришлось госпитализировать из-за тяжелого состояния. После продолжительного лечения на стационаре, Порошенко выписали 12 октября.

Напомним, Порошенко 6 ноября сообщил, что коронавирусом заразилась его теща, которой в этом году исполнилось 84 года.

"У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Пойдите и скажите сейчас Марине всю эту ерунду, которую вы сейчас говорите на всю страну! Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека", - сказал Петр Порошенко.

Как сообщала "Страна", 16 июня умер Алексей Порошенко, отец экс-президента Украины Петра Порошенко. Алексею Порошенко было 84 года. С 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии "Наша Украина". В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку "Украинской партии "Единство". В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду.