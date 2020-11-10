На фоне мутаций коронавируса в норках украинские норковые фермы заявили, что готовы вакцинировать животных, если разработчики подтвердят эффективность препаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации звероводов Украины.

"Доклинические испытания вакцин в Европе уже прошли на хорьках и дали хороший результат. Сегодня ряд вакцин проходят испытания на собаках и кошках, которые также восприимчивы к вирусу COVID-19. В ближайшее время будут проведены исследования на норковых фермах. Ассоциация звероводов Украины провела мониторинг рынка и приняла решение участвовать в вакцинации животных", - указано в сообщении.

В Ассоциации отметили, что вакцинация норок будет проходить параллельно с вакцинацией людей, а также выразили большие надежды в отношении препарата, созданного совместными усилиями американской компании Pfizer и их немецких коллег из BioNTech, которые накануне сообщили о завершении третьей стадии клинических испытаний.

Напомним, в Украине на фермах по разведению норок нет ни одного случая заболевания животных коронавирусом. В Ассоциации утверждают, что эпидемическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества. Также уточняется, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав Ассоциации, придерживаются жестких карантинных мероприятий.

Как сообщала "Страна", во Всемирную организацию здравоохранения обратились еще пять стран, которые заявили о заражении норок коронавирусом.