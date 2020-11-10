В Одессе на проспекте Небесной Сотни произошло масштабное ДТП. Легковой автомобиль "Toyota" влетел в остановку, где были люди.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Информация об аварии поступила в полицию в 18:30. На место происшествия прибыли правоохранители во главе с руководителем областного управления Нацполиции Олегом Бехом.

Водитель "Toyota" 1971 года рождения объяснил полиции, что уходил от столкновения с "BMW", принял вправо и зацепил бордюр, после чего его автомобиль вылетел на остановку. Видео с камер наружного наблюдения возле места аварии подтверждает его слова о наличии другого автомобиля.

По данным СМИ, автомобиль двигался со значительным превышением скорости - около 120 км/ч.

Как сказал Бех, в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, 16-летний юноша и 48-летняя женщина. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Все травмированные были госпитализированы.

В связи с ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Ранее "Страна" писала о похожем ДТП в Харькове, где иностранец сбил четырех пешеходов на островке безопасности.

Мы также рассказывали о резонансной аварии в Киеве на Майдане Независимости, где водитель вылетел на пешеходную зону и убил двоих людей.



