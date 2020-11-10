Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что остановить распространение коронавируса в Украине может только введение жесткого карантина сроком на две недели. А локдауны на выходные дни разорят предпринимателей и учреждения культуры.

Такое мнение депутата высказала в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчук, именно выходные кормят культурные учреждения и большинство заведений общепита.

"Я и так максимально пытаюсь уменьшить социальные контакты, поэтому я могу выдержать карантин выходного дня. Но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и тут открывается другая картина. Если говорить о заведениях питания, то кафе, рестораны две трети своей выручки получают на выходные. Если говорить о заведениях культуры, то половину своей прибыли они получают в субботу и воскресенье", - считает нардеп.

Поэтому она предложила разорвать цепь инфицирования коронавирусом с помощью тотального двухнедельного карантина с компенсацией потерь бизнесу.

"Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим… Он (карантин выходного дня - Ред.) ставит предпринимателей в неравные условия, поскольку крупные супермаркеты будут работать, и с таким количеством посетителей будет больший шанс заразиться", - резюмировала "слуга народа".

Ранее "Страна" сообщала, что в среду в 23 городах Украины пройдет митинг рестораторов против карантина выходного дня.

Как мы писали, против идеи "выходного" локдауна выступил и мэр Черкасс, назвав ее глупостью.





