Число прибывших в Армению Российских миротворцев, которые будут контролировать обстановку в Нагорном Карабахе, выросло с 80 до 200 человек. К вечеру 10 ноября 12 самолетов военно-транспортной авиации РФ доставили в регион военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"В настоящее время всего 12 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады приземлились в Республике Армения. Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи", - сказано в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено создание российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил.

Как писала "Страна", в соответствии с договоренностями из совместного заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Мы также сообщали, что вместе с Россией проводить наблюдательную и надзорную деятельность в Карабахе будет и Турция.