Во вторник, 10 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого ввели санкции страны Евросоюза, заявил, что Беларусь готова помочь Росси и Польше в борьбе с последствиями коронавируса.

Об этом пишет белорусское издание "Белта".

Лукашенко сообщил, что готов помочь Польше и России, но помощь должна оказываться организованно. Он считает, что врачам, которые выедут работать из Беларуси в Польшу могут не дать нормально работать, оставить их на вторых ролях.

"Поэтому я их предупреждаю: смотрите, прежде чем выехать туда. Вот в чем моя позиция, а не потому, что я тут закрылся и никого не пускаю. Мы не собираемся закрываться, мы не сможем закрыться", - сказал президент республики.

Также он добавил, что белорусские врачи его неправильно поняли, а он на самом деле не против помочь России и Польше, но добавил, что в первую очередь нужно заботиться о своем народе и государстве.

Еще Лукашенко уточнил, что уехавшие должны понимать, что их решение понесет определенные последствия. Ведь пока работают заграницей они не платят налогов, а потом хотят вернуться за бесплатный образованием и медициной.

"Как я рассказывал: работает там (длинный рубль получил), а к нам едет, чтобы медицинские услуги получить, образование и так далее. Поехал - там живи и получай эти услуги", - заявил Лукашенко.

Напомним, что 5 ноября Лукашенко заявил, что белорусские врачи, которые поедут работать в Польшу уже не смогут вернуться в республику. Он уточнил, что это вовсе не угроза, а приказ для правительства.

Также сообщалось, что Лукашенко запретил пускать в Белоруссию не только иностранцев, но и граждан республики, которые ранее уехали. По словам Лукашенко, если белорусы поехали за границу учиться - пусть учатся, работать - пусть работают.