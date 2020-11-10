Совет улемов, то есть богословов, Духовного управления мусульман (ДУМ) России вынес заключение о межконфессиональных браках. В нем утверждается, что союзы между мужчинами-мусульманами и язычницами, христианками или иудейками запрещены.

Заключение опубликовано на сайте ДУМ.

"Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) в ходе очередного расширенного заседания... постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", - говорится в документе

Недопустимость брака мусульманина с той, кто не относит себя к исламскому сообществу, обосновывается строками Корана: "Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Лучше рабыня, но верующая, чем свободная язычница, пусть даже очень привлекательная и вызывающая у вас симпатию. И не выдавайте замуж мусульманок за язычников, пока те не уверуют. Они [язычники] приглашают вас в Ад. Всевышний же приглашает вас в Рай" (Коран, 2:221).

Богословы различают язычников и так называемых людей Писания - христиан и иудеев. Однако в отношении брака с мусульманами на них тоже распространяется запрет. Запрещая такие союзы, богословы ссылаются на "большинство авторитетных ученых ислама" прошлого и современных теологов, заявляющих о крайней нежелательности такого рода браков, особенно в условиях неисламского государства, где мусульмане составляют меньшинство.

В документе перечислены сложности, возникающие в межконфессиональных браках:

трудности с воспитанием детей в духе исламского вероучения или с привитием им исламского мировоззрения;

уменьшение шансов мусульманок найти супруга-единоверца и принуждение их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено;

отсутствие необходимого равенства между потенциальными супругами, которое у представителей абсолютно разных мировоззрений и культур невозможно.

Между тем в Черногории летом легализовали однополые браки, но запретили гей-парам усыновлять детей.

А во Франции президент страны объявил войну исламскому радикализму.