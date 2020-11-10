В Одессе открыто уголовное дело по факту надругательства над флагом Европейского Союза. Правоохранители начали расследование после обнаружение я соцсети видео, на котором были запечатлены топчущие ногами флаг молодые люди. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Одесской области.

"Видео, на котором молодые снимают иностранный флаг и топчутся по нему, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к указанному правонарушения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси придумали наказание за "незаконное использование флагов".

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