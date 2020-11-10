Во вторник, 10 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал вакцину от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer очень многообещающей.

Об этом пишет Reuters.

Так, в ВОЗ ожидают что в мире будет появляться все больше вакцин от коронавируса. И рассчитывают на появление эффективного препарата уже до конца этого года. А непосредственно вакцину от компании Pfizer Гебреисус считают многообещающей.

"Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов", - сказал глава ВОЗ.

Также по словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, с новой эффективной вакциной от коронавируса могут возникнуть проблемы, потому что она должна хранится при очень низких температурах.

Ранее уже сообщалось, что вакцина Pfizer от коронавируса хранится при -70℃, и с ее доставкой по миру могут возникнуть проблемы.

Также "Страна" рассказывала о том, что известно на данный момент о новой вакцине от фирмы Pfizer и опубликовала реакцию на ее появление в США и Европе. Сейчас препарат проходит третий этап исследований.