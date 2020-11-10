В ВОЗ дали высокую оценку вакцине от Pfizer
Во вторник, 10 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал вакцину от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer очень многообещающей.
Об этом пишет Reuters.
Так, в ВОЗ ожидают что в мире будет появляться все больше вакцин от коронавируса. И рассчитывают на появление эффективного препарата уже до конца этого года. А непосредственно вакцину от компании Pfizer Гебреисус считают многообещающей.
"Вакцина Pfizer очень многообещающая, мы также ожидаем больше и больше вариантов", - сказал глава ВОЗ.
Также по словам регионального директора ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти, с новой эффективной вакциной от коронавируса могут возникнуть проблемы, потому что она должна хранится при очень низких температурах.
Ранее уже сообщалось, что вакцина Pfizer от коронавируса хранится при -70℃, и с ее доставкой по миру могут возникнуть проблемы.
Также "Страна" рассказывала о том, что известно на данный момент о новой вакцине от фирмы Pfizer и опубликовала реакцию на ее появление в США и Европе. Сейчас препарат проходит третий этап исследований.