Путин и Эрдоган подтвердили готовность сотрудничать друг с другом ради урегулирования конфликтов
Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Российской Федерации Владимир Путин созвонились по телефону. Лидеры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, по которому 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение между Баку, Ереваном и Москвой, а также в Сирии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы турецкого государства.
Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Он также назвал соглашение по Карабаху правильным шагом на пути к постоянному урегулированию ситуации. И добавил, что ситуация в регионе продемонстрировала необходимость сотрудничества между Турцией и РФ в урегулировании региональных конфликтов.
Ранее "Страна" публиковала карту Карабаха, каким регион будет выглядеть после передачи земель Азербайджану в соответствии с подписанным соглашением.
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