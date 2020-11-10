Франция намерена в ближайшие дни представить предложения по реформированию Шенгенской зоны для усиления безопасности на границах. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".

Французский лидер сообщил, что Шенгенская зона нуждается в реформах в первую очередь для того, чтобы усилить безопасность на внешних границах ЕС.

"В ближайшие дни мы выступим с предложением по реформированию Шенгенской зоны, мы представим его всем нашим коллегам для того, чтобы продвинуться в реформировании", - добавил он.

По словам Макрона, необходимо "улучшить управление Шенгенской зоной, поскольку в настоящее время в ней нет регулярного политического наблюдения за регулированием актуальных вопросов на границе, в том числе вопросов миграции и внутренней безопасности".

"Пространство свободного передвижения, каким является Шенген, - это главное достижение европейского строительства. Но оно основывалось на обещании свободного передвижения без внутренних границ в обмен на обещание защиты и безопасности наших внешних границ. Это второе обещание сдерживается недостаточно. Общественное мнение, государства, противостоящие террористической угрозе, не могут долго соглашаться с сохранением наших границ открытыми, если мы глубоко не реформируем Шенгенское пространство. Мы это видели весной в пандемическом контексте, мы это видим сегодня в том, что касается терроризма", - заявил Макрон.

Президент Франции Макрон предложил создать "что-то вроде внутреннего совета безопасности", отметив, что реформа Шенгенской зоны предполагает обеспечение "одновременно и свободы, и безопасности".

"Мы должны реформировать Шенгенское пространство, чтобы оно было также пространством безопасности, что означает укрепление внешних границ Европейского союза, улучшение функционирования механизма Шенгена, включая санкции против тех, кто не соблюдает своих обязательств, (мы должны - ИФ) обновить управление этим пространством", - добавил французский президент.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии с 1 октября отменят общее предостережение от поездок в страны за пределы ЕС и Шенгенской зоны.

Также мы сообщали, что Макрон обсудит с Байденом сотрудничество Европы и США.