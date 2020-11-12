Четверг, 12 ноября, не подходит для новых начинаний, глобальных изменений и серьезных проектов. День чреват ссорами и недопониманием. Лучше всего провести его спокойно, окружив себя уютом, и позаботившись о том, чтобы общаться только с приятными людьми.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня нужно сосредоточиться на своем самочувствии. Прислушайтесь к своим эмоциям, ощущениям в теле. Это даст "ключ" к вопросам, которые вас волновали. Вот только, чтобы услышать себя, понадобится освободить немного личного пространства и свободного времени, где есть только вы и ваши чувства.

Телец (21.04 - 20.05)

На Тельцов сегодня, похоже, ополчится весь мир, а суета последних дней закрутит свою воронку. Как ни странно, но барахтаясь, из этого водоворота не выбраться. Возьмите хотя бы кратковременную паузу, выдохните. Подумайте, рухнет ли мир, если вы что-то не успеваете или что-то получается неидеально. Как только вы расслабитесь, может оказаться, что это совсем не мир был к вам агрессивен.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов день будет наполнен приятными хлопотами, связанными с родными. Если вы соскучились по семейным праздникам или ваши родные далеко - самое время придумать повод, чтобы собраться. А для того, чтобы сказать близким вам людям, как они вам дороги - повода не нужно.

Рак (22.06 - 22.07)

Раков могут одолеть сомнение и тревоги, вызванные шатким финансовым положением. Подумайте, кто вас может поддержать, что вам дает чувство опоры. Вы сильнее и талантливее, чем думаете. Нежелательные события могут сбить вас с ног, но вы сможете выкарабкаться и подняться еще выше.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы могут захандрить в эти осенние дни. Пасмурное небо, холодные ночи, сложные отношения - и вот вам уже не хочется улыбаться. Но оптимизм Львов, как солнце, которое есть на небе, даже, если оно затянуто тучами. Как только появится малейший повод для радости - вы его не пропустите. Любимое блюдо, хороший фильм, разговор по душам - и вам станет легче.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы сегодня могут столкнуться с ситуацией, которая покажет, что нет черного и белого, нет идеальных или полностью плохих людей. Чем раньше вы увидите, что достоинства и недостатки идут рука об руку, тем раньше вы примиритесь с реальностью. Смирившись с несовершенством в себе, вы сможете принять это и у других.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов наступает период, наполненный романтическими событиями. Флирт, свидания, признания и предложения - это то, что вы готовы принимать сейчас. Но легкомысленные мысли не смогут полностью вскружить вам голову. Весы будут четко помнить о своих интересах, что им нравится, а что они не приемлют.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы могут испытывать апатию в последние дни, когда все чего хочется - спать, завернувшись в плед, есть вкусности, смотреть фильмы и никуда не выходить. Такое состояние временное. Видно, сейчас вам пора зарядить свою батарейку. Не отказывайте себе в отдыхе, если есть такая возможность.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут заскучать, если перестанут сталкиваться с трудностями, потому что без них может оказаться, что теперь не понятно, куда идти и что делать, если все хорошо. Что ж, это новое умение, которое предстоит освоить - как вырастить новый лес, после того, как пожар потушен.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги любят, когда все идет по плану. Часто вы можете отказываться от нерациональных желаний, даже, если они преследуют вас давно. Но не спешите их отгонять, может они сигнализируют о чем-то важном, чего нет в вашей жизни. Подумайте, о чем они говорят и как вы можете себе это дать.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи смогут выйти на новый уровень. Они станут мудрее, терпимее и сильнее. Опыт подскажет им, что одна из главных вещей в жизни - это любовь близких и к близким. Это поможет преодолеть любые несчастья.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб наступает какой-то новый период в жизни. Пока вы еще не освоились в другом статусе и не решили нравятся вам изменения или нет, но при наличии спокойного сильного ума и любви к жизни, вы точно заставите судьбу лить воду на вашу мельницу.