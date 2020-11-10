Во вторник, 10 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Шмыгаля Ольги Куришко.

"Тест премьер-министра, который он сдал сегодня утром, негативный", - сообщила Куришко.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. По словам его пресс-секретаря президент чувствует себя хорошо и никаких симптомов, кроме небольшой температуры у него нет.

Вслед за Зеленским коронавирусом заразился и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он сообщил, что уходит на самоизоляцию, но продолжит работу в обычном режиме.

Также "Страна" разбиралась, кого еще мог заразить президент и собрала детали о заболеваемости Зеленского и Ермака. Скорее всего, вирус президент подхватил непосредственно на рабочем месте.