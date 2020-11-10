Власти США приказали главам федеральных агентств пока не сотрудничать с командой кандидата от Демократической партии Джо Байденом по передаче власти в стране. В Белом доме ждут подтверждения его победы от Управления общих служб.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя властей.

Как отметила газета, официальным лицам администрации, готовившим информационные бюллетени и офисные места для использования командой Байдена уже на нынешней неделе, сказали, что передача власти не получит признания со стороны администрации, пока победа демократов не будет подтверждена Управлением общих служб.

Управление общих служб (GSA) - это независимое агентство правительства США, созданное в 1949 году для помощи в управлении и поддержке основных функций федеральных агентств. GSA поставляет товары и средства связи для правительственных учреждений США, предоставляет транспорт и офисные помещения федеральным служащим, а также разрабатывает общегосударственную политику минимизации затрат и другие управленческие задачи.

Кроме того, по информации газеты, представитель властей призвал служащих игнорировать сообщения СМИ и дожидаться официального уведомления властей о результатах выборов.

Между тем Байден уже собирается переезжать в Белый дом со своими двумя овчарками.

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