Нацполиция Украины закрыла дело против Байдена после объявления о его победе на выборах
Нацполиция закрыла уголовное производство против объявившего о своей победе на выборах президента США Джозефа Байдена, который в 2016 году требовал от президента Петра Порошенко уволить бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.
По данным собеседника, дело было открыто во исполнение решения суда Государственным бюро расследований по ст. 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля) УК.
Позже бюро перенаправило производство в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября 2020 г.
Также опубликовано фото постановления о закрытии этого дела. В нем отмечается, что увольнение Шокина с должности генпрокурора произошло по его собственному желанию, что он сам подтвердил в ходе допроса.
Напомним, что на записях разговоров Порошенко и Байдена, которые обнародовал нардеп Андрей Деркач, очевидно давление, которое оказывал экс-вице-президент США своим требованием уволить генпрокурора Виктора Шокина.
Сам Шокин в интервью "Стране" заявлял, что Байден требовал его уволить из-за того, что генпрокуратура расследовало дело против компании "Бурисма", в которой работал сын Байдена Хантер Байден.