Нацполиция закрыла уголовное производство против объявившего о своей победе на выборах президента США Джозефа Байдена, который в 2016 году требовал от президента Петра Порошенко уволить бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

По данным собеседника, дело было открыто во исполнение решения суда Государственным бюро расследований по ст. 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля) УК.

Позже бюро перенаправило производство в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября 2020 г.

Также опубликовано фото постановления о закрытии этого дела. В нем отмечается, что увольнение Шокина с должности генпрокурора произошло по его собственному желанию, что он сам подтвердил в ходе допроса.

Напомним, что на записях разговоров Порошенко и Байдена, которые обнародовал нардеп Андрей Деркач, очевидно давление, которое оказывал экс-вице-президент США своим требованием уволить генпрокурора Виктора Шокина.

Сам Шокин в интервью "Стране" заявлял, что Байден требовал его уволить из-за того, что генпрокуратура расследовало дело против компании "Бурисма", в которой работал сын Байдена Хантер Байден.