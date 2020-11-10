В центре столицы Армении Ереване собрались протестующие. Они требуют немедленно денонсировать соглашение о Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября премьером страны Николом Пашиняном, а также президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает "Телеграм-канал "Sputnik Армения".

Как передает корреспондент издания, группа протестующих сначала собралась перед зданием правительства Армении, а потом с флагами прошла возле "поющих фонтанов" на площади Республики.

Люди двинулись к парламенту.

Между тем здание правительства защищают правоохранители. У входа дежурят много полицейских, в отличие от ночи на 10 ноября, когда митингующие штурмом взяли кабмин, разбив двери, которые сейчас чинят.

"Страна" рассказывала о митинге в ночь подписания договора о перемирии в Карабахе.

Мы также писали, что на среду, 11 ноября, армянская оппозиция запланировала митинг на главной площади Еревана все по тому же поводу - из-за подписания трехстороннего заявления.