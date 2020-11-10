Президент Владимир Зеленский, который сейчас более коронавирусом, в телефонном разговоре попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель помочь в расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которую разрабатывают в рамках международного фонда COVAX, сообщается на сайте главы государства.

"Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что американская компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 90%.

Также мы сообщали, что вакцина Pfizer от ковид хранится при -70℃, доставлять по миру ее будет очень сложно.