Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолета Ми-24, который был сбит азербайджанскими военными над Арменией 9 ноября.

Об этом во вторник, 10 ноября, информирует РИА Новости.

"Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища - летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич", - сообщил российский лидер на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.



Президент РФ добавил, что при крушении вертолета пострадал летчик-оператор, штурман звена.



"Пожелаем ему выздоровления скорейшего", - сказал Путин.

Участники совещания почтили память погибших летчиков минутой молчания.

Напомним, 9 ноября около 18:30 (16:30 по Киеву) в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак. В Минобороны России заявили, что Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что российский вертолет сбили азербайджанские военные, однако это произошло случайно и инцидент не стоит расценивать как атаку против РФ. Во внешнеполитическом ведомстве принесли извинения россиянам и заверили, что Баку готов выплатить компенсацию. В свою очередь в МИД России ответили, что заявление Азербайджана восприняли положительно.

Через несколько часов Баку, Ереван и Москва подписали четвертый за полтора месяца документ о прекращении военного конфликта в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.