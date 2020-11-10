Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который в апреле вопреки воле Киева фактически отменил в городе тотальный карантин, заразился коронавирусом. Наличие инфекции у него показал тест.

Об этом городской глава сообщил в видеоролике, опубликованном в его Facebook.

"Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в третьей черкасской городской больнице, оказался плюсовым", - сказал Бондаренко.

Он отметил, что с четверга, когда стали известны результаты теста, пребывает в изоляции.

"Чувствую себя хорошо. Работаю дистанционно, разбираюсь с документами", - добавил Бондаренко.

Также он рассказал, сколько людей лежат с Covid-19 в городских больницах: 42 человека - в Черкасской городской инфекционной больнице, 26 - в первой городской. Кроме того, открыто коронавирусное отделение в 3-й городской больнице.

Мэр призвал сограждан беречь себя, соблюдать правила изоляции и гигиены. В конце ролика он высказал мнение по поводу локдауна выходного дня, который планируют ввести власти в Киеве. Бондаренко заявил, что такая мера ничего не даст.

"Это не та мера, которая может уменьшить заболеваемость... Это такая же глупость, как запрет на посещение парков с детьми", - считает мэр.

Напомним, весной Владимир Зеленский за снятие карантина в Черкассах раньше положенного срока назвал Бондаренко бандитом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах состоится второй тур выборов мэра. В него вышли действующий градоначальник и кандидат от партии "Голос" Виктор Евпак.