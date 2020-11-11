Вчера во Львове суд впервые собрался, чтобы рассмотреть по сути дело об угрозах президенту. Обвиняемые - нардеп София Федына и ее подруга, бывшая атошница Маруся Зверобой (она же Елена Беленькая).

Недавно минул год с тех пор, как обе девушки записали в одном из львовских кафе "мега стрим", где угрожали Зеленскому смертью.

Поднялся общественный резонанс. И Зе подал заявление в ГБР. Однако с тех пор прошло уже более года, а вердикта по делу еще нет. Более того, Порошенко использует эту историю для поднятия своих рейтингов. А его соратники - для новых проклятий в адрес Зе.

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"Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю". Что заявили Зверобой и Федына

Стрим с угрозами президенту Федына и Зверобой обнародовали вскоре после того, как Владимир Зеленский на повышенных тонах пообщался с добровольцами в Золотом.

Нардеп София Федына 27 октября опубликовала пост в Facebook, в котором намекнула, что президент не бессмертен.

А позже на ее канале в Youtube появился скандальный ролик, озаглавленный, как "Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний..."

Федына и Зверобой не стеснялись в выражениях в видео, которое длилось почти час, называя Зеленского "оно", "гнида промосковская", "совок", "пид@р".

Затем они перешли к нецензурному перечислению способов смерти президента.

"Разница между тобой и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты с@ка сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, с@ка, в сортире", - сказала Маруся Зверобой.

Федына добавила, что случайно может взорваться граната или президента могут убить во время обстрела противника, когда он "в голубой рубашечке" пойдет на передовую.

"Обращения" к Зеленскому Зверобой продолжила оставлять и в этом году. Так, в посте об уголовных делах против Петра Порошенко она вновь написала, что Зеленский не умрет своей смертью.

"Не за@бывай малой, ты и так своей смертью не умрешь, вып@рдыш мамкин, слезай с трона, поиграл булавой, обезьяна, только шишек себе ней набил. Это будет первый случай в Украине, когда народ гетману булаву в жопу запихнет".

Также она пригрозила подвесить за ноги его семью и предложила им "у@ть в Израиль" после задержания подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Черепашье правосудие Зеленского

Несмотря на то, что оскорбления и угрозы Зеленскому прозвучали в конце октября, подозрения Федыне и Зверобой вручили только через три месяца - в начале февраля.

Проволочку спикеры "Слуги народа" объясняли тем, что нужно сначала снять неприкосновенность со всех депутатов, а уже потом вручать подозрение Федыне и ее подруге Зверобой.

Правда, неприкосновенность отменили с 1 января, а "пидозра" поступила только через месяц.

Обеих женщин подозревали по части 1 ст. 346 уголовного кодекса - угроза насилием государственному деятелю. Санкция статьи - до пяти лет лишения свободы.

В том же феврале-марте им избрали меры пресечения. Ожидаемо, это оказалось личное обязательство. У Зверобой забрали загранпаспорт, а Федыне оставили - чтобы могла по депутатским нуждам отлучаться за кордон.

На суде Зверобой вела себя агрессивно, оскорбляя прокуроров, а Зеленского именуя "ссыклом". Федына говорила пафосные речи о завоеваниях Майдана и репрессиях против патриотов.

Интересно, что уже в мае суд вообще снял меру пресечения со Зверобой. А затем отказался ее продлевать и ее подруге-депутатше.

Дело расследовали после этого еще почти три месяца. И только в августе передали в Галицкий суд Львова. Первое подготовительное заседание должно было состояться почти на годовщину угроз Зеленскому - 27 октября. Но не состоялось из-за отвода судьи.

Наконец суд начал рассматривать дело. Это произошло сегодня, 10 ноября. На заседание приехал Петр Порошенко, и суд ожидаемо превратили в шоу "Европейской солидарности". Для которой оно стало прекрасным пиаром накануне второго тура выборов мэра Львова.

"Дадим ли мы превратить Украину в Россию Путина или Беларусь Лукашенко?", - вопрошал Порошенко под судом. Он напомнил, что пока Федына и Зверобой воевали, Зеленский играл "кое-чем" на рояле. И все в таком духе.

Сам суд начался с опозданием на несколько часов - неизвестный сообщил по телефону, что здание заминировано. Из того, что известно - суд позволил прессе быть на заседаниях, но отвод судьи не удовлетворили.

После заседания Зверобой опять угрожала Зеленскому.

"Если глава государства не обращается к ветеранам на языке Гомера, а ведет себя как гопник, вероятно, ему понятна такая подача информации. Значит, абсолютно доступным методом мы поговорим с главой этого государства", - витиевато пригрозила Маруся.

Почему Федына и Зверобой год без приговора?

Что имеем в сухом остатке?

Более года понадобилось, чтобы закончить следствие и начать судебное разбирательство по делу, в котором заявителем стал президент Украины. При этом понятно, что дело это является достаточно простым - оно не требует множества лишних изысканий, экспертиз, свидетелей. Эксперты должны установить, содержалась ли в заявлениях Зверобой и Федыны угроза президенту. Далее можно было передавать дело в суд.

Однако власть затягивала процесс. Надеясь, судя по всему, спустить его на тормозах, поскольку сажать обеих подруг никто, видимо, не собирался.

То есть была задача оттянуть приговор суда. В силу того, что обвинительный вердикт вызвал бы акции протеста сторонников Порошенко. А оправдательный - это потеря лица для самого Зеленского, который подает заявление и не может отстоять его в суде.

Конечно, было видно, что Зеленский не хотел бы вообще реагировать на оскорбления и угрозы двух сторонниц Порошенко. Однако такой пассивностью начали возмущаться даже во фракции президента. И тогда в ГБР вынуждены были как-то реагировать.

Но реакция по-прежнему такая вялая, что бояться Федыне и Зверобой нечего. Более того, Зеленский сам дает им и Порошенко повод лишний раз пропиариться на "репрессиях против патриотов".

При этом, если вспомнить того же Порошенко, он таких вещей не прощал. В декабре 2014 года националист Юрий Павленко (кличка "Хорт") разорвал портрет президента на одной из акций. Через год и четыре месяца он получил приговор - 4 года лишения свободы. Правда, по другой статье - организация массовых беспорядков. Но по факту все понимали, что обычно за такие безделицы, как уличные мини-майданы, в Украине никого не сажают. Причем все время следствия Хорт находился в СИЗО.

Что же до Зеленского, то дело Федыны и Зверобой весьма показательно с точки зрения посадок, которые провалила нынешняя власть. Никого не сажают даже за реальные преступления. При том, что в случае Федыны и Зверобой не потребовалась бы даже тюрьма - достаточно условного срока. Но сторонницам Порошенко, видимо, даже на это рассчитывать не стоит.