Официальное Твиттер-сообщество Русской службы "Голоса Америки" разместило в своем аккаунте пост с фотографией президента объявившего о победе на президентских выборах в США Джо Байдена возле снимков погибших украинцев. Под фото "Голос Америки" подписали, что "Украина с оптимизмом смотрит на будущее партнерство с США".

Соответствующий пост размещен в Twitter "Голоса Америки" вчера, 9 ноября. По состоянию на вечер 10-го никаких правок к посту не было внесено.

Под фотографией, где новоизбранный президент США смотрит на фото погибших граждан Украины, разместили ссылку на материал издания о том, как украинские политики поздравили Джо Байдена с победой. В статье говорится, что они смотрят с оптимизмом на будущее сотрудничество с США.

Напомним, что ранее "Страна" анализировала, какие изменения стоит ждать Украине после победы Байдена на выборах президента США. Во время нынешней предвыборной кампании Байден обещал, что будет Украину вооружать.

Также мы собрали комментарии экспертов, по поводу того, что означают для Украины итоги американских выборов. "Если Байден станет президентом, никакой угрозы Минским соглашениям и ситуации на Донбассе это не предвещает. Потому что он уж не такой ястреб, каким его считают", - говорят эксперты.