Австрия продлила строгий карантин до конца ноября. На всей территории страны действует комендантский час с 20:00 до 6:00, но с широким кругом исключений. А все магазины обязаны закрываться в 19:00 во все дни. Ограничения не касаются АЗС, касс на вокзалах или в аэропортахю Об этом спишет The Local.

"Это ограничение рабочего времени предназначено для того, чтобы закупки осуществлялись своевременно перед началом комендантского часа, так что цель постановления - больше уменьшения мобильности в вечернее и ночное время", - заявили в Министерстве социальных дел.

Такие ограничения австрийские власти объясняют необходимостью уменьшения всех ненужных социальных контактов.

Количество новых случаев коронавируса в Австрии продолжает оставаться высоким. В понедельник было зафиксировано 5593 заболевших, что на 1500 превзошло показатель прошлой недели.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве коронавирусом за сутки заразились еще 747 человек, среди новых заболевших 8-месячный мальчик.

Также мы сообщали, что в ВОЗ ожидают кардинальные перемены в борьбе с коронавирусом лишь в марте-2021.