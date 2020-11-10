Во вторник, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он поблагодарил за поддержку мирных инициатив на Донбассе.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте.

Так, Зеленский переговорил с Меркель, пожелал Германии сил в борьбе с коронавирусом и поблагодарил за поддержку мирных инициатив на Донбассе.

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжить переговоры в N4. Желаю немецкому народу сил для преодоления Covid-19 ", - написал президент.

Напомним, вчера, 9 ноября, стало известно что Зеленский заразился коронавирусом.

Сегодня пресс-секретарь президента рассказала о его самочувствии. По ее словам у Зеленского отсутствуют симптом болезни, кроме небольшой температуры.