Президент США Дональд Трамп рассказал о большом прогрессе, которого достигла его команда и анонсировал результаты на следующей неделе. Об этом он написал в своем микроблоге в Тwitter.

"Мы добились большого прогресса. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой", - написал в соцсети президент США.

"Мы выигрываем", - добавил Трамп в следующем твите.

При этом президент не уточнил, в какой сфере ожидается победа.

Напомним, обстановка в США после скандальных выборов становится все более запутанной. Джо Байден уже провозгласил себя победителем выборов. И в этом качестве его уже поздравили лидеры европейских стран, Украины, Канады, Индии и ряда других государств.

В тоже время, Трамп не признает его победу, говорит о фальсификациях и готовится идти в суды.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп пообещал обнародовать шокирующие данные о голосовании в Неваде.

Также мы разбирались, как Трамп будет оспаривать победу Байдена на выборах и есть ли у него шансы.