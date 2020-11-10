В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о завершении военных действий на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Согласно документу, Ереван должен передать Баку отдельные территории региона.

О том, как будет выглядеть карта Нагорного Карабаха после выполнения сторонами всех условий соглашения, показало РБК в своей инфографике.

Так, согласно документу, Армения передает Азербайджану до 15 ноября этого года Кельбаджарский и до 1 декабря Лачинский районы. До 20 ноября армянская сторона также должна передать Агдамский район Карабаха.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

С тех пор Армения и Азербайджан уже трижды садились за стол переговоров. Сторонам удавалось договориться об установлении перемирия в различных форматах, однако спустя короткое время после подписания соответствующих соглашений военные действия в районе Нагорного Карабаха возобновлялись.

Однако вчера, 9 ноября, после того как Азербайджан случайно сбил российский вертолет Ми-24, Баку, Ереван и Кремль подписали новое соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе и введении в регион российских миротворцев.