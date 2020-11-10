Российские предложения по выработке нового уровня безопасности, которые были переданы партнерам в США, учитывают факторы, влияющие на стратегическую стабильность. В частности, средства для нанесения "первого удара", что Москва считает недопустимым.

Об этом сказал президент России Владимир Путин во время совещания с Минобороны, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба президента.

"Американским партнерам переданы, например, наши предложения по выработке нового уравнения безопасности. Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого "первого удара", что, на наш взгляд, вообще недопустимо", - сказал лидер РФ.

Также, по его словам, российские предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.

"Это важно и для двух наших стран, ну и, по сути, для всего мира. Имею в виду, что мы самые крупные ядерные державы", - уточнил Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал, из чего состоит "ядерная триада России". По его словам, Россия продолжит модернизировать ядерные силы и укреплять их составляющие.

Также мы рассказывали, как Путин утвердил четыре случая, при которых Россия применит ядерное оружие. Одно из них - агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.