Во среду и как минимум до конца недели погоду в Украине будет определять антициклон - будет сухо и относительно тепло. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, никаких серьезных дождей или снега не предвидится, но постепенно будет холодать.

"В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, а завтра днем ​​будет не выше +3 +9 градусов. Теплее на несколько градусов разве что в Крыму и на Закарпатье, +8 +12 градусов. Кое-где слоняться туманы, они никуда не исчезают - это как раз их сезон", - прогнозирует Диденко.

Синоптик обещает, что в среду, 11 ноября, в Киеве столбики термометров поползут вниз, днем ожидается около +5 градусов. А вот осадков не будет.

"В дальнейшем похолодание укрепится, антициклонный характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами", - пишет синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики предупредили, что Украину накроют туманы.

Также мы сообщали, что в последний день октября Карпаты замело снегом.