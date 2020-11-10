Президент России Владимир Путин, который ранее называл условие применение ядерного оружие, заявил, что ядерная триада остается залогом безопасности, несмотря на меняющийся характер угроз.

Об этом президент РФ сказал на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, пишет TACC во вторник, 10 ноября.

"Несмотря на меняющийся характер военных угроз именно ядерная триада остается важнейшей ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности", - сказал лидер РФ.

По его словам, Россия продолжит модернизировать ядерные силы и укреплять их составляющие. Путин также добавил, что аналоги некоторых видов российского вооружения, скорее всего, не появятся за рубежом еще долго.

Отметим, ядерная триада включает в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Ранее мы писали, что "Роскосмос" объявил о разработке космического ядерного грузовика.

Также сообщали, что генштаб России впервые назвал условие применения ядерного оружия.