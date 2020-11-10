Путин рассказал, из чего состоит "ядерная триада России"
Президент России Владимир Путин, который ранее называл условие применение ядерного оружие, заявил, что ядерная триада остается залогом безопасности, несмотря на меняющийся характер угроз.
Об этом президент РФ сказал на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, пишет TACC во вторник, 10 ноября.
"Несмотря на меняющийся характер военных угроз именно ядерная триада остается важнейшей ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности", - сказал лидер РФ.
По его словам, Россия продолжит модернизировать ядерные силы и укреплять их составляющие. Путин также добавил, что аналоги некоторых видов российского вооружения, скорее всего, не появятся за рубежом еще долго.
Отметим, ядерная триада включает в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.
Ранее мы писали, что "Роскосмос" объявил о разработке космического ядерного грузовика.
Также сообщали, что генштаб России впервые назвал условие применения ядерного оружия.