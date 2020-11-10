По подозрению в получении взятки задержан председатель Воловецкой ОТГ Михаил Попелич. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь СБУ на Закарпатье Ванда Мильо, передает Общественное.

Как сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, задержан Михаил Попелич, который в качестве кандидата от партии "Слуга народа" выиграл местные выборы.

По предварительным данным, главы Воловецкой ОТГ задержали по подозрению в получении взятки в размере 80 000 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что сотрудники СБУ задержали при получении взятки в 10 000 долларов главу Черниговской РГА.

Также мы сообщали, что в Луганской области первого вице-мэра задержали на взятке с поличным. Чиновник намеревался получить "откат" в 10% от местной фирмы, что предприятие выиграет тендер и заключит договор на выполнение работ по благоустройству городской территории.