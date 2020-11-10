Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армению и Азербайджан с окончанием войны в Нагорном Карабахе.

Об этом она написала с своем Twitter во вторник, 10 ноября.

"На Кавказе начинается новая эра. Поздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан, с окончанием трагической войны и благодарю всех координаторов. Мои соболезнования семьям погибших", - написала она.

Также Саломе Зурабишвили заявила, что "у мира и стабильности нет альтернативы" и добавила, что Ереван и Баку вместе с Грузией запускают новую главу сотрудничества.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Армении начался Майдан: люди ворвались в здание правительства. Позже стало известно, что протестующие ворвались и в резиденцию премьер-министра. После погрома оттуда пропали вещи Пашиняна.

Между тем 10 ноября на улицы Баку вышли сотни граждан довольных подписанным соглашением о перемирии. Они празднуют победу.