28-летний лейтенант был обнаружен мертвым в одной из воинских частей Житомирской области. Рядом с ним на месте инцидента нашли табельный пистолет. Дело предварительно квалифицировали как самоубийство.

Об этом во вторник, 10 ноября, информирует ТСН.

Сообщается, что инцидент произошел около 9 ноября в воинской части города Чуднов. Лейтенант, уроженец Херсонской области, заступил на суточное дежурство, а около 22:00 вечера пошел в комнату отдыха. Через некоторое время тело с огнестрельным ранением груди нашли его сослуживцы. Рядом лежал табельный пистолет. Предсмертной записки при лейтенанте не оказалось.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Уголовное дело начато по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, недавно в Трехсторонней контактной группе по Донбассу сообщили о смерти военнослужащего одной из аэромобильных бригад ВСУ в Луганской области. Его гибель наступила, предположительно, в результате самоубийства.

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