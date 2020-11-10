В Украине число оплачиваемых Фондом социального страхования больничных в октябре увеличилось на 48,9% по сравнению с сентябрем. Также на 35,4% возросло количество дней нетрудоспособности. Самый стремительный рост числа больничных наблюдается в регионах "красной" и "оранжевой" коронавирусных зон.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Динамика увеличения количества больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с начала осени. Соответственно растут расходы Фонда на финансирование пособий по временной потере трудоспособности", - сказано в сообщении.

В частности, указывается, что сумма расходов фонда в октября выросла на 38,7%, или 334,7 млн грн, по сравнению с сентябрем.

По данным Фонда социального страхования, увеличение числа больничных связано с сезонным повышением уровня заболеваемости респираторными болезнями, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от Covid-19 контактных лиц, а также заболеванием украинцев коронавирусной болезнью.

Сообщается, что в Сумской области больничных в октябре по сравнению с сентябрем стало на 90,8% больше, в Тернопольской - на 87,9%, Николаевской - на 83,3%, Винницкой - на 80,4%, Полтавской - на 72,6%, Харьковской - на 66,1%, Черкасской - на 63%, Ровенской - на 62,2%.

Напомним, вылечившимся от Covid-19 украинцам можно будет находиться на больничном целый месяц.

Также мы писали о том, что по данным Минздрава, 14% заболевших Covid-19 украинцев попадают в больницы.