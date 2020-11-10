Новогодние праздники могут спровоцировать третью волну коронавируса, потому в этом сезоне во Франции следует отменить праздничные мероприятия по случаю Рождества и Нового года. Такое мнение высказал управляющий частной больницы "Антони" Жюльен Ленгле, передает "Интерфакс-Украина".

"Если бы я должен был дать чисто научное и рациональное мнение, я бы сказал, скорее всего, отменить Рождество и День святого Сильвестра, без колебаний", - сказал Ленгле.

По его словам, есть риск, что Рождество и День святого Сильвестра, который в католических странах празднуют 31 декабря, могут вызвать очередную, третью волну заражений коронавирусом.

Известно, что с начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, более 40 тысяч умерли.

Ранее "Страна" писала о том, что врачи назвали наиболее уязвимый для коронавируса возраст.

Также мы сообщали, что в ВОЗ ожидают кардинальные перемены в борьбе с коронавирусом лишь в марте-2021.