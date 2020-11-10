Большая часть людей не вернется к привычному количеству путешествий даже в случае ослабления карантинных ограничений. Основная причина отказа от поездок - страх заразиться коронавирусом.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на исследования британской компании Inmarsat.

Так, люди получили возможность вести бизнес дистанционно, отменились поездки в командировки, а программы тестирования и карантинные ограничения часто меняются и бывают противоречивы. И, по результатам опроса, это уменьшило желание людей путешествовать. Также на желание сократить поездки влияют противоречивые протоколы безопасности в разных странах и непредсказуемость закрытия границ.

В исследовании приняли участие 9,5 тыс. человек, которые часто летают в самолетах, из 12 разных стран. Согласно его результатам, 83% пассажиров не хотят путешествовать в том объеме, в котором путешествовали до пандемии. При этом 41% опрошенных заявили, что намерены меньше пользоваться любыми видами транспорта, а 31% планируют сократить количество авиаперелетов.

Среди путешественников Азии еще больше заметны изменения в планах поездок. 58% опрошенных в Индии и 55% в Южной Корее выразили желание меньше путешествовать после пандемии. И только четверть жителей Азиатско-Тихоокеанского региона сказали, что чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы возобновить перелеты в ближайшие шесть месяцев.

Сообщается, что отказ путешествовать во многом связан со страхом заразиться коронавирусом. К тому же во время пандемии многие перешли на удаленную работу и компании сократили расходы на поездки.

"Мы долгое время сидели по домам, сейчас мы привыкли вести бизнес виртуально. Количество деловых поездок несколько снизится, поскольку мы привыкли к более частому взаимодействию в цифровом формате, и авиакомпании должны будут приспособиться к этому", - заявил Крис Роджерсон, вице-президент Inmarsat Aviation по глобальным продажам.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом на два месяца усиливают карантин. Будет запрещена работа ресторанов и кафе в ночное время, а студентов переведут на дистанционное обучение.

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