Заместитель главы министерства иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и министр обороны республики Закир Гасанов лично пришли в посольство России, чтобы выразить соболезнования за сбитый азербайджанскими военными вертолет Ми-24.

Об этом во вторник, 10 ноября, информирует РИА Новости.

Так, агентство поделилось фотографиями из посольства, на которых видно, как азербайджанские чиновники обсуждают инцидент с российскими дипломатами. Также видно, что замминистра иностранных дел Азербайджана посетил диппредставительство с поминальным букетом цветов.

Напомним, 9 ноября около 18:30 российский вертолет рухнул рядом с границей Азербайджана. В Минобороны России заявили, что упавший в Армении российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. Погибли два человека, один госпитализирован с травмами средней тяжести.

После этого в МИД России отреагировали на признание Баку вины за сбитый над Арменией вертолет вооруженных сил России. В ведомстве ответили, что заявление Азербайджана восприняли положительно. Также сообщалось, что Баку готово выплатить компенсацию за сбитый вертолет.

В свете этой трагедии между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в регион российских миротворцев.