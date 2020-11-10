Три самолета Ил-76 с командованием российских миротворческих сил, которые ранее предложил ввести армянский премьер-министр Никол Пашинян, сел в аэропорту Эребуни под Ереваном.

Об этом со ссылкой на Министерстве обороны РФ информирует TACC во вторник, 10 ноября.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 80 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи", - говорится в сообщении.

По их данным, в настоящее время готовится прием транспортной авиации с солдатами миротворческой бригады.

Напомним, 9 ноября Баку, Ереван и Москва подписали соглашение о прекращении огня с 00:00 по местному времени 10 ноября.

Одним из пунктов заявление был ввод миротворцев РФ.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - говорилось в документе.

Также мы сообщали, что ранее в Баку заявляли, что не хотят присутствия российских военных в качестве миротворцев в Нагорном Карабахе.