В России суд впервые вынес решение о лишении водительских прав за пьяную езду на электросамакате.

Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Казани. В августе этого года сотрудники ГИБДД остановили 54-летнего Дмитрия Хотухова, так как он неровно ехал по проезжей части на электросамокате. Оказалось, что мужчина был пьян, а с ссобой у него не было документов, разрешающих управлять данным транспортным средством.

В ГИБДД заявили, что мощность самоката, на котором ехал мужчина, составляет 600 ватт, и в соответствии с правилами дорожного движения РФ он подпадает под определение мопеда.



От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В результате Мировой суд Московского района Казани оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей (чуть больше 11 тысяч гривен - Ред.) и лишил его прав.

Напомним, "Страна" пиала о том, как в конце октября на Майдане Независимости пьяный водитель устроил масштабное ДТП с двумя погибшими.

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