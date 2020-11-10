Вакцина от коронавирусной болезни производства американских компаний Pfizer и BioNTech не появится в продаже в ближайшее время. Это связано с тем, что сперва предприятию необходимо получить разрешение регулирующих органов. При этом доступ к препарату может быть ограничен также и из-за специальных условий его хранения.

Об этом во вторник, 10 ноября, информирует Reuters.

По данным агентства, компании смогут предоставить профильным органам данные о безопасности вакцины до конца ноября. После этого Pfizer и BioNTech должны получить разрешения до первых поставок. Первыми вакцину получат медики и люди из группы риска.

Собеседники агентства отмечают, что вакцина, которая использует синтетическую мРНК для активации иммунной системы, должна храниться при температуре -70 по Цельсию. Это создает дополнительные трудности в хранении и транспортировке доз препарата.

"Холодовая цепь будет одним из самых сложных аспектов проведения вакцинации. Это будет проблемой в любых условиях, потому что в больницах даже в больших городах нет хранилищ для вакцины при такой сверхнизкой температуре", - заявил старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Амеш Адаля.

В свою очередь пресс-секретарь Pfizer Ким Бенкер подчеркнула, что компания тесно сотрудничает с властями США в вопросах доставки вакцины из ее распределительных центров в США, Германии и Бельгии по всему миру. Доставлять препарат смогут при помощи сухого льда.

Напомним, американская фармкомпания Pfizer отчиталась о предварительных результатах третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса. По ее данным, у вакцинированных против коронавируса участников испытаний болезнь возникала на 90% реже, чем у тех, кому давали плацебо.

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