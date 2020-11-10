В Австралии исследователи обнаружили два новых вида млекопитающих. Это открытие сделали с помощью тестов ДНК.

Об этом пишет The West Australian.

Так, с помощью ДНК-тестов исследователям удалось установить генетические различия и обнаружить два новых вида большого летающего поссума (или гигантского летучего кускуса). Большой летающий поссум - сумчатое млекопитающее из семейства кольцехвостых поссумов. Это самое крупное сумчатое животное, способное к парению. Ранее считалось, что сумчатое животное размером с поссума не является отдельным видом.

"Разделение большого летающего поссума на несколько видов подчеркивает, как мало у нас информации о фауне Австралии", - отмечают в исследовании.

Также исследователи считают свое научное открытие сенсационным, ведь не каждый день открывают новые виды млекопитающих. Сейчас поссумы находятся в списке видов, которым угрожает исчезновение.

Ранее мы рассказывали, что в Австралию вернулись крупнейшие из живущих ныне хищных сумчатых тасманийские дьяволы. До этого их не было на континенте около трех тысяч лет.

Также сообщалось, что в Австралии обнаружили новые виды морских животных и несколько существ, которых раньше не видели в этом регионе. Одна из самых удивительных находок - огромная сифонофора рода Apolemia. Ее длина превышает 45 метров.