Афганские силы безопасности в ходе операции в провинции Фарах ликвидировали лидера террористической организации "Аль-Каида" на Индийском субконтиненте (АКИС).

Об этом со ссылкой на заявление Национального управления безопасности Афганистана сообщает афганский телеканал Ariana News.

Отмечается, что главарь террористической группировки Мохаммад Ханиф, известный среди боевиков "Аль-Каиды" как Абдулла, был уничтожен афганским спецназом в уезде Баква в провинции Фарах. В ходе проведенной операции также были арестованы две пакистанки, сопровождавшие лидера организации.

Уточняется, что Мохаммад Ханиф родился в пакистанском городе Карачи. Он являлся одним из ближайших советников прежнего главаря АКИС Асима Омара, ликвидированного в сентябре 2019 года в афганской провинции Гильменд. Как сообщается, в последнее время Ханиф находился на территории Афганистана под прикрытием радикального движения "Талибан".

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