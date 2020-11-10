Во вторник, 10 ноября, Конституционный суд, как и вчера, не смог провести заседание из-за отсутствия кврума.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Судебно-юридическая газета".

Так, Конституционный суд отложил рассмотрение представление группы нардепов о толковании понятия "достойные условия жизни", а также о толковании положений о принадлежности земли.

Также из-за отсутствия кворума 10 ноября не состоялось рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по поводу спецконфискации.

Напомним, из-за публикации проекта решения о продаже земли часть судей КС отказалась участвовать в заседаниях.

Также мы писали о том, что по закону в заседаниях Большой палаты должны присутствовать минимум 12 судей. В данный момент в составе КСУ 15 судей, но после того, как Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак отказались участвовать в заседаниях, их остается всего 11, и это блокирует работу Большой палаты.