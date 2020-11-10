По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, сепаратисты во время действия режима тишины на Донбассе укрепляют свои позиции и устанавливают новые минные ловушки на передовой.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает использовать режим тишины для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - заявили в Минобороны.

Украинская разведка также установила, что противник применяет диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений и "установления новых минных ловушек с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами".

Указывается также, что в "ЛДНР" распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановления в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными силами Украины.

Вероятно, что данное заявление - в том числе ответ на пост в телеграме главы "ДНР" Дениса Пушилина от 3 ноября. Тогда он обвинил в нарушении перемирия украинских военных. По его словам, ВСУ якобы обстреливают рабочих "во время проведения восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры".

Пушилин добавил, что украинские военные "явно имеют цель дестабилизировать обстановку" и в связи с этим инициировал проверку действий "МЧС", "МВД" и других "ведомств республики" в условиях "внешних угроз со стороны Украины" с 10 по 14 ноября.

Видео: YouTube/ Військове телебачення України

Напомним, после того, как Азербайджан захватил город Шуша в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, украинские националисты начали призывать к наступлению на подконтрольную сепаратистам Горловку.