Завтра, 11 ноября, в 23 городах Украины пройдет акция протеста рестораторов против "карантина выходного дня", который может быть введен уже на этой неделе. В Киеве митинг пройдет возле Кабмина в 10.00.

Согласно плану правительства, ресторанам, ТРЦ, магазинам, развлекательным заведениям хотят запретить работать на выходных. Индустрия выступает против таких гибридных мер.

В частности, один из участников протеста, ресторатор Валерий Созановский, объяснил "Стране", почему пойдёт на эту акцию.

Его требование - чтобы власти отстали от ресторанного бизнеса.

"Моя основная идея - чтоб не трогали ресторанную отрасль, дали просто работать. Не вводить какие-то ограничения за неделю. И начать хотя бы какой-то адекватный диалог", - объясняет Созановский.

Он уточняет, что рестораны готовы продолжать работать с соблюдением санитарных норм.

"Если локдаун - то полный, но с поддержкой. Но делать полумеры с рабочим транспортом на выходных и работающими супермаркетами - странно", - считает Созановский.

И добавляет, что выходные - это генератор 30/40% прибыли, который помогает ресторанам жить.

Акцию также поддержал совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач.

Карантин выходного дня или любой другой локдаун он приравнивается к уничтожению бизнеса.

"Для кинотеатра карантин выходного дня равносилен полному закрытию. И в этот раз у нас уже нет денег, чтобы удерживать сотрудников или платить налоги, аренду, поставщикам услуг и товаров", - отметил Деркач.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве объяснили, как должен сработать карантин выходного дня в Украине.

Также мы сообщали, что Минкульт выступил против Минздрава из-за введения карантина выходного дня.