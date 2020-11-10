В Украине закончили ремонт ледокола "Капитан Белоусов". На корабле отремонтировали конденсатный насос и заменили ряд металлоконструкций и рамок иллюминаторов, теперь судно готово к зимней навигации 2020-2021.

Об этом сообщает пресс-служба Азовского судоремонтного завода (АСРЗ).

Так, на ледоколе "Капитан Белоусов" установили аварийный дизель-генератор, очистили 600 м² подводной части корпуса и провели дефектацию корпуса. АСРЗ в Мариуполе провел ремонт и подготовил корабль к зимней навигации 2020-2021 года.

Сообщается, что ремонтные работы заняли 40 дней (27 августа – 31 октября). За это время было очищено 600 м² подводной части корпуса судна и проведена дефектация корпуса. Также провели механическую зачистку поврежденных участков лакокрасочного покрытия. Также на судне заменили 30 м трубопроводов и отремонтировали систему управления рулевой машины. Также установили новый аварийный дизель-генератор CCFJ50Y-W мощностью 50 кВт. В компании заявили, что это "целая дизельная электростанция". Если из строя выйдет один из основных дизель-генераторов, то это оборудование поможет поддерживать жизнедеятельность ледокола.

"От технически исправного состояния этого уникального судна зависит эффективность и безопасность судоходства во всех украинских морских портах Азова, поэтому ежегодно судовладелец – Администрации морских портов Украины – планирует судоремонт судна на базе АСРЗ", – уточняют в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин спустил на воду самый мощный неатомный в мире ледокол, который назвали именем посла в Украине. Судно носит название "Виктор Черномырдин".

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