Украина выразила готовность разместить гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Перспективу размещения таких лагерей обсуждали вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янез Ленарчич.

Какие услуги и помощь должны оказываться в этих лагерях, что они будут собой представлять - не уточняется.

В ходе встречи Резников и Ленарчич обсудили пенсии. Еврокомиссар выразил надежду, что они для украинских граждан будут сохранены.

"Правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно. С 10 ноября, например, открыты два новых КПВВ в Луганской области. На одном из них - в Счастье, открыт многофункциональный сервисный центр, где люди могут получить все административные и социальные услуги, в том числе - решить вопросы пенсионного обеспечения и снять наличные", - заявил Резников.

Отметим, что в "ЛНР" ранее уже заявили, что не будут отрывать пункты пропуска "Счастье" и "Золотое" с 10 ноября.

Также сообщалось, что вице-премьер Резников считает, что Крым будет легче вернуть Украине, чем Донбасс.