После заявления так называемого вице-премьера Крыма Георгия Мурадова об открытии на полуострове представительства Никарагуа Украина выразила протест и начала санкционный процесс в отношении этой страны. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении уточняется, что визит посла Никарагуа в РФ Альбы Асусенны Торрес в Крым для вручения "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента был незаконен и не согласован с Украиной.

"Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявили в МИД.

В документе отмечается, что этот визит в Крым является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа к Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, каковой являются Автономная Республика Крым и город Севастополь", - говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что в соответствии с законодательством Украины, въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд из нее осуществляется через территорию Украины, а любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если они созданы, избраны или назначенны в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

В заявлении отмечается, что Министерство иностранных дел Украины неоднократно предупреждало Никарагуа о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государства.

Справка: Никарагуа - государство в центральной Америке, его омывают Тихий океан и Карибское море. Граничит с Гондурасом на севере и Коста-Рикой на юге. Известно своей экзотической природой, в том числе вулканами и экзотическими животными.

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