В Москве из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом на два месяца усиливают карантин. В частности, в столице России будет запрещена работа ресторанов и кафе в ночное время, а студентов переведут на дистанционное обучение. Таким ограничения будут действовать и в новогоднюю ночь.

Соответствующий указ опубликовал мэр российской столицы Сергей Собянин в своём блоге.

Так, с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021-го в Москве будут действовать следующие ограничения:

Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционку. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения федеральным и частным вузам и колледжам. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, временно заблокируют.

Школьникам и студентам, переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах) а также в развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос и доставку. Заведениям, связанным с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему чек-инов.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Спортивные мероприятия со зрителями разрешаются только при согласовании с Департаментом спорта Москвы и Управлением Роспотребнадзора по Москве.

Временно приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями. Ограничения не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.

Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров при условии, что они расположены в зданиях. Развлекательные мероприятия для детей возможны на открытом воздухе.

"...Впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий", - написал Собянин.

Ранее мы писали, что в Латвии вводят жесткий карантин. Там закрываются рестораны, дома разрешат собираться компаниями до 10 человек.

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